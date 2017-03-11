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Мэр Пензы поручил восстановить дорогу на улице Ивановской

12:52 | 11.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 11 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил восстановить дорогу на улице Ивановской, которая оказалась разрушена в результате прокладки канализационного коллектора в декабре 2016 года и не ремонтировалась из-за низкой температуры воздуха.

Мэр Пензы поручил восстановить дорогу на улице Ивановской

Фото: Penza-gorod.ru

Глава администрации Пензы оценил состояние дороги в ходе объезда города в субботу, 11 марта.

Представитель подрядной организации проинформировал его, что в настоящее время на участке проводится регулярная отсыпка песком и щебнем, а для удобства пешеходов установили деревянные настилы. К асфальтировке планируется приступить при наступлении благоприятных погодных условий.

В свою очередь Виктор Кувайцев поручил принять все возможные меры для обеспечения беспрепятственного проезда и прохода жителей по данной территории.

Он потребовал от руководства управления по делам ГО и ЧС Пензы вести постоянный контроль за состоянием дороги.

«В случае необходимости подрядная организация должна оперативно проводить работы по грейдированию дороги и отсыпать ее песком», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии Пензы.
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