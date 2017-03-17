Компания «Т Плюс» утвердила план работы в Пензе в период паводка ЖКХ

Пенза, 17 марта 2017. PenzaNews. 62 мероприятия будет проведено на пензенских энергообъектах в рамках реализации плана по обеспечению надежной и безаварийной работы оборудования и сооружений в период паводка, утвержденного в филиале «Мордовский» ПАО «Т Плюс».

Фото пресс-службы «Т Плюс»

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе компании, пензенские энергетики уже провели ряд мероприятий, направленных на обеспечение бесперебойной работы ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, арбековской котельной и магистральных теплосетей в период весеннего подъема воды.

«Издан приказ «О пропуске паводка 2017 года в филиале «Мордовский» ПАО «Т Плюс», ОАО «Т Плюс Теплосеть Пенза», которым назначена паводковая комиссия под председательством главного инженера филиала Андрея Постнова и утвержден план мероприятий по обеспечению надежной и безаварийной работы оборудования и сооружений. Также подготовлена техника, сформирован необходимый запас материалов для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций», — пояснили в организации.

В пресс-службе отметили, что утвержден регламент оперативного взаимодействия при ликвидации последствий возможных технологических нарушений между станциями филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» и главным управлением МЧС России по Пензенской области.

«Непосредственно перед весенним паводком затворы водосбросных сооружений, используемые при пропуске половодья, должны быть освобождены от наледи и ледяного припая, чтобы обеспечить возможность маневрирования ими. Особое внимание уделяется состоянию механического оборудования гидротехнических сооружений, а также подъемным устройствам», — сказали в ПАО «Т Плюс».

В компании уточнили, что для обеспечения устойчивой работы пензенского теплового узла в период паводка назначены ответственные дежурные, сформированы аварийно-восстановительные бригады, которые обеспечены автотранспортом, средствами для откачки воды и необходимыми материалами.

По словам директора филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Александра Суслова, до наступления паводка необходимо выполнить внеочередную проверку коммутаторов диспетчерской связи, проверить техническое состояние источников резервного питания устройств связи, обеспечить исправное состояние ливневой канализации, произвести ревизию всех дренажных устройств помещений и сооружений, потенциально подверженных подтоплению паводковыми водами.