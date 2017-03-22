Виктор Кувайцев призвал привести Пензу в порядок как можно быстрее ЖКХ

Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев призвал глав администраций районов города активнее включаться в организацию работ по благоустройству территорий.

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«Город должен быть приведен в порядок как можно быстрее», — подчеркнул он в ходе совещания в среду, 22 марта, напомнив о старте месячника по благоустройству.

По словам Виктора Кувайцева, эффективность проводимых мероприятий зависит в том числе от контроля со стороны районных администраций.

«А это значит, что все ответственные лица должны ежедневно утром и вечером проходить закрепленные за ними территории и проводить работу с руководителями организаций и предприятий. Разработан план выполняемых работ на каждый день. Его необходимо неукоснительно придерживаться», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.