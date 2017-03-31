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Водопровод намечено проложить на участках для инвалидов в Заре в 2017 году

11:45 | 31.03.2017 | ЖКХ

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Пенза, 31 марта 2017. PenzaNews. Водопровод планируется проложить на участках, предоставленных инвалидам в микрорайоне Заря города Пензы, в 2017 году. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

Водопровод намечено проложить на участках для инвалидов в Заре в 2017 году. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы сейчас находимся на этапе, когда формируется задание для того, чтобы разработать проектно-сметную документацию на эти сети», — сказал он в ходе 32-й очередной сессии гордумы в пятницу, 31 марта.

По словам главы администрации города, данный вопрос требует скорейшего решения, так как людям на протяжении нескольких лет обещали обустроить сети.

«Есть возможность у людей подключиться к водопроводу и канализации только потому, что мы ее осуществили, когда начали строить дома многоквартирные по программе переселения», — добавил Виктор Кувайцев.
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