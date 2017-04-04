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Власти Пензы усилят взаимодействие с предприятиями при подготовке к субботнику

10:28 | 04.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 4 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил подчиненным активизировать взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности в рамках подготовки к общегородскому субботнику.

Власти Пензы усилят взаимодействие с предприятиями при подготовке к субботнику

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Администрации районов [Пензы] организуют санитарные пятницы, МУП «Пензадормост» и «Зеленое хозяйство» работают. Но этого мало. Нужно активнее привлекать трудовые коллективы предприятий и учреждений всех форм собственности, управляющие компании, ТСЖ к уборке прилегающих территорий, скверов. Как показывает практика, одни мы быстро город привести в порядок не сможем», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в минувший понедельник, 3 апреля.

В преддверии общегородского субботника, который состоится 8 апреля, Виктор Кувайцев призвал административные комиссии усилить свою работу.

Также будет продолжена деятельность по закреплению зеленых зон города за бизнес-структурами, сообщает пресс-служба мэрии.
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