Мэр Пензы призвал подчиненных ответственно подойти к решению приоритетных задач ЖКХ

Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал своих заместителей, а также руководителей профильных управлений и учреждений повысить исполнительскую дисциплину при реализации федеральных программ.

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Особое внимание он уделил теме переселения граждан из аварийного и ветхого жилья, а также сносу освободившихся домов.

«Перед городом стоят важные задачи по реализации по федеральных программ. Мы должны до сентября завершить переселение граждан из ветхого жилья и так далее. У нас есть установленные сроки, мы должны в них укладываться», — поставил он задачу в ходе рабочего совещания, проведенного в мэрии в понедельник, 10 апреля.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, также Виктор Кувайцев нацелил подчиненных на организацию работ по обустройству новых скверов — «Бессмертного полка» на улице Карпинского и «45 меридиан» на улице Кулакова.

Кроме того, он призвал в установленные сроки завершить работы по строительству лестницы на улице Бекешской.