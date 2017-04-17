12:54:16 Понедельник, 17 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

К 1 мая составят план работ по укладке тротуарной плитки в центре Пензы

11:12 | 17.04.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил мэру Пензы Виктору Кувайцеву представить до 1 мая информацию об объемах работ по укладке тротуарной плитки на центральных улицах города, их стоимости и количестве бригад, которые планируется задействовать.

К 1 мая составят план работ по укладке тротуарной плитки в центре Пензы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нужно создать несколько бригад по укладке тротуарной плиткой тротуаров в центре города. [...] Определить объемы ремонта, стоимость и сроки проведения», — поставил он задачу в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 17 апреля.

Иван Белозерцев добавил, что если городу необходима какая-либо помощь, в том числе консультации специалистов, то областное правительство окажет мэрии необходимое содействие.

«В прошлом году по улице Кирова мы приняли решение, но поздновато — не хватило времени», — отметил губернатор.

Он поручил обратить особое внимание на выбор материалов, предложив рассмотреть продукцию пензенских производителей.

«Для меня очень важна и цветовая гамма, чтобы специалисты посмотрели, какого цвета, какой рисунок [должен быть]. Пусть чуть дороже, но чтобы это было качественно и красиво», — резюмировал Иван Белозерцев.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области на улучшение уличного освещения направят около 28 млн. рублей В Пензенской области стартовала профилактическая операция «Дети России»
Пензенский боксер Илья Бызов стал бронзовым призером всероссийского турнира Некоторые пензенские чиновники преувеличили эффективность мер по обучению детей плаванию
В Пензе площадками для конкурса плиточников и штукатуров станут школа и детсад Иван Белозерцев предложил задействовать УК в профилактике случаев выпадения детей из окон
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама