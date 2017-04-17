К 1 мая составят план работ по укладке тротуарной плитки в центре Пензы ЖКХ

Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил мэру Пензы Виктору Кувайцеву представить до 1 мая информацию об объемах работ по укладке тротуарной плитки на центральных улицах города, их стоимости и количестве бригад, которые планируется задействовать.

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«Нужно создать несколько бригад по укладке тротуарной плиткой тротуаров в центре города. [...] Определить объемы ремонта, стоимость и сроки проведения», — поставил он задачу в ходе оперативного совещания в региональном правительстве в понедельник, 17 апреля.

Иван Белозерцев добавил, что если городу необходима какая-либо помощь, в том числе консультации специалистов, то областное правительство окажет мэрии необходимое содействие.

«В прошлом году по улице Кирова мы приняли решение, но поздновато — не хватило времени», — отметил губернатор.

Он поручил обратить особое внимание на выбор материалов, предложив рассмотреть продукцию пензенских производителей.

«Для меня очень важна и цветовая гамма, чтобы специалисты посмотрели, какого цвета, какой рисунок [должен быть]. Пусть чуть дороже, но чтобы это было качественно и красиво», — резюмировал Иван Белозерцев.