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Жильцам дома на улице Карпинского в Пензе произведен перерасчет за услуги ЖКХ

11:32 | 19.04.2017 | ЖКХ

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Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Управляющая компания «Жилье-26» по обслуживанию жилого фонда выполнила предписание Госжилстройтехинспекции и произвела перерасчет платы за услуги ЖКХ жильцам дома №23 на улице Карпинского в Пензе.

Жильцам дома на улице Карпинского в Пензе произведен перерасчет за услуги ЖКХ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Незаконное начисление платы за жилищные услуги осуществлялось ОАО «Жилье-26» по ОЖФ с июля 2015 года по февраль 2017 года», — сообщили ИА «PenzaNews» в Госжилстройтехинспекции Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что решение о повышении платы на коэффициент инфляции было принято без общего собрания собственников квартир.

«Перерасчет произведен в отношении всех жителей многоквартирного дома и отражен в платежном документе за март 2017 года. Сумма перерасчета составила от 690 до 1 тыс. 380 рублей за квартиру», — сказали в управлении.
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