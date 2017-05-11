В Пензе до 1 июня восстановят частично обрушившийся фасад дома №39 на улице Ударной ЖКХ

Пенза, 11 мая 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил до 1 июня отремонтировать кирпичную кладку карниза и фасада многоквартирного дома №39 на улице Ударной, где поздно вечером 9 мая произошло обрушение.

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По словам местных жителей, крыша в доме протекает уже несколько лет, а кирпичи сверху падают достаточно часто.

Отслоение кирпича произошло из-за протечки кровли в зимний период.

Начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин пояснил, что из-за погодных условий до настоящего времени ремонт мягкой кровли не предоставлялся возможным.

По его словам, в настоящее протечки в месте отслоения кладки устранены, также выполнены работы по ремонту трех оголовок вентиляционных шахт на крыше, сообщает пресс-служба мэрии.

Кирпичный 5-этажный дом №39 на улице Ударной построен в 1968 году. Кровля сделана из рубероида. До присвоения статуса многоквартирного, дом являлся общежитием и принадлежал АО «Пензтяжпромарматура».

В настоящее время обслуживание осуществляет ЖЭМУП №7. Организация в качестве управляющей была назначена в соответствии с постановлением администрации города. Ранее многоквартирный дом находился в управлении ООО «УК «Жилсервис-1».

Дом №39 на улице Ударной не признан аварийным и подлежащим сносу. Он включен в реестр многоквартирных домов региональной программы капитального ремонта общего имущества.

Главным специалистом–инспектором отдела муниципального жилищного контроля управления ЖКХ Пензы проведена внеплановая выездная проверка ЖЭМУП №7 по исполнению условий договора управления многоквартирным домом. По результатам проверки было выдано предписание на выполнение мероприятий, которые к 10 мая произведены.