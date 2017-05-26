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В Пензе будут выделены средства на строительство ливневой канализации в Заре и на Шуисте

13:07 | 26.05.2017 | ЖКХ

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Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Денежные средства будут выделены из бюджета Пензы на строительство ливневой канализации в микрорайонах Шуист и Заря. Об этом сообщила начальник финансового управления города Ольга Завьялкина.

В Пензе будут выделены средства на строительство ливневой канализации в Заре и на Шуисте

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Управлению градостроительства и архитектуры выделяются средства на строительство следующих объектов. Это ливневая канализация в микрорайоне Шуист: на 2017 год 15 млн. [рублей] и 99 млн. 736 тыс. — на 2018 год. На строительство ливневой канализации к участкам многоквартирных домов, расположенных севернее микрорайона №6, в Заре — 20 млн.; с разбивкой по годам: 2017 год — 14 млн. 608 тыс. и 2018 год — 6 млн. 260 [тыс. рублей]», — уточнила она в ходе 34-й очередной сессии пензенской гордумы в пятницу, 26 мая.

Ольга Завьялкина добавила, что на строительство водопроводной сети в микрорайоне Заря предлагается выделить 1 млн. 834 тыс. рублей.

«На 2017 год — 356,5 тыс. рублей и на 2018 год — 1 млн. 477 [тыс. рублей]», — пояснила начальник финансового управления Пензы.
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