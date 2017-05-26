В Пензе проводится проверка двух недобросовестных управляющих компаний ЖКХ

Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Проверка законности действий управляющих компаний «Вера» и «КБТ» проводится в Пензе в связи с их недобросовестным исполнением своих обязательств. Об этом сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства города Андрей Гришин.

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«К сожалению, у нас есть такие случаи, это, наверное, всем известно: управляющая компания «Вера» и управляющая компания «КБТ», где финансирование работ и денежные средства, которые собираются с жителей, нам непонятны. На все наши требования объяснить, куда деваются деньги, почему долг 12 млн. [рублей] и [...] он не погашается, они объяснить не могут», — сказал он в ходе 34-й очередной сессии пензенской гордумы в пятницу, 26 мая.

Андрей Гришин отметил, что в связи с этим соответствующая информация была направлена в прокуратуру по месту нахождению организаций и следственные органы.

«То есть сейчас отдел по борьбе с экономическими преступлениями рассматривает этот вопрос и рассматривает возможность возбуждения уголовного дела. Однако мы это держим на контроле и в случае, если по каким-то причинам там будут отказы, мы однозначно будем это решение оспаривать в прокуратуре и будем идти выше», — пояснил начальник управления ЖКХ Пензы.