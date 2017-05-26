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Ресурсоснабжающим организациям Пензы предложено перейти на прямые договора с потребителями

14:32 | 26.05.2017 | ЖКХ

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Пенза, 26 мая 2017. PenzaNews. Управление жилищно-коммунального хозяйства Пензы предложило ресурсоснабжающим организациям города в качестве пилотного проекта перейти на прямые договора с потребителями.

Ресурсоснабжающим организациям Пензы предложено перейти на прямые договора с потребителями

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Нами предложено сейчас ресурсоснабжающим организациям в качестве пилотного проекта перейти на прямые договора. То есть, ресурсоснабжающие организации будут квитанции выставлять напрямую жителям», — сообщил начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин в ходе 34-й очередной сессии гордумы в пятницу, 26 мая.

По его словам, это будет способствовать решению проблемы задолженности.

«У нас это опробовано на электроэнергии. Сейчас мы пробуем это по [холодной] воде, а также по теплу и горячей воде. [...] Долги на управляющих компаниях остаются только те, что свыше — сверхнорматив, так называемый. Он намного ниже, чем те долги, которые сейчас есть», — пояснил начальник управления ЖКХ.

Андрей Гришин добавил, что на данный момент прорабатываются различные варианты, которые позволят спокойно работать и управляющим, и ресурсоснабжающим организациям.
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