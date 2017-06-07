В Пензе поврежденную из-за строительства школы дорогу восстановят до 12 июня ЖКХ

Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил до 12 июня восстановить проезд по сквозной внутриквартальной дороге, которая в настоящее время перекрыта из-за прокладки теплосетей к строящейся школе на пересечении улиц Шевченко и Новый Кавказ в Пензе.

Фото: Penza-gorod.ru

«У горожан ограничение проезда вызывает определенные неудобства. Чтобы не омрачать их настроение, работы на сетях должны завершиться до начала праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города. [...] До этого времени необходимо обеспечить свободный доступ для автовладельцев, восстановив при этом благоустройство проезжей части», — сказал он в ходе осмотра территории в среду, 7 июля.

Виктор Кувайцев напомнил, что строительство школы, где сейчас идет внутренняя отделка, должно быть завершено в июле, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.