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В Пензе поврежденную из-за строительства школы дорогу восстановят до 12 июня

15:16 | 07.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 7 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил до 12 июня восстановить проезд по сквозной внутриквартальной дороге, которая в настоящее время перекрыта из-за прокладки теплосетей к строящейся школе на пересечении улиц Шевченко и Новый Кавказ в Пензе.

В Пензе поврежденную из-за строительства школы дорогу восстановят до 12 июня

Фото: Penza-gorod.ru

«У горожан ограничение проезда вызывает определенные неудобства. Чтобы не омрачать их настроение, работы на сетях должны завершиться до начала праздничных мероприятий, посвященных Дню России и Дню города. [...] До этого времени необходимо обеспечить свободный доступ для автовладельцев, восстановив при этом благоустройство проезжей части», — сказал он в ходе осмотра территории в среду, 7 июля.

Виктор Кувайцев напомнил, что строительство школы, где сейчас идет внутренняя отделка, должно быть завершено в июле, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
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