Мэр Пензы начал воскресенье с объезда города ЖКХ

Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев оценил распределение рабочих бригад на объектах, на которых ведется ремонт в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» утром в воскресенье, 11 июня.

Фото: Penza-gorod.ru

В частности, он убедился, что представители компании «Автодорога» осуществляют асфальтировку проезжей части на улице Кулакова и подготовительные работы — на улице Зои Космодемьянской.

Рабочие «Пензадорстроя» устанавливают бордюр на улице Мира, а «Строительного ресурса» — обустраивают бортовой камень на улице Титова.

Кроме того, специалисты компании «Магистраль» продолжают асфальтировать дорогу на улице Беляева и восстанавливать два заездных кармана. Также карманами занимается фирма «Лидер» на улице Мереняшева.

Во время посещения улицы Беляева к главе администрации города обратилась местная жительница, которая попросила обратить внимание на необходимость приведения в порядок территории вблизи магазина «Пчелка».

Виктор Кувайцев назвал ее замечания справедливыми.

«После проведения ремонтных мероприятий необходимо оперативно восстанавливать благоустройство — убирать срезанные куски асфальтового покрытия, завозить новый грунт на газоны. В таком случае ремонтный цикл будет завершенным», — отметил он в беседе с руководителем подрядной организации.

Мэр распорядился устранить недоделки: восстановить зеленую зону, заасфальтировать место под парковку, а на участке у магазина «Караван», который по факту занят машинами, убрать бордюрный камень там, где раньше были зеленые насаждения, сообщает пресс-служба администрации Пензы.