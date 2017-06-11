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Дорога на улице Краснова в Пензе после ремонта должна стать образцовой — мэр

12:10 | 11.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. Работы на улице Краснова, которые выполняются в рамках приоритетного проекта «Качественные и безопасные дороги», должны быть проведены на самом высоком уровне, так как на объекте трудятся специалисты МУП «Пензадормост». Такое мнение высказал мэр Виктор Кувайцев.

Дорога на улице Краснова в Пензе после ремонта должна стать образцовой — мэр

Фото: Penza-gorod.ru

«Этот объект, который ремонтирует наше муниципальное предприятие, отвечающее за состояние дорог, мостов и путепроводов, должен быть образцом исполнения контракта. Для этого нужно выдержать профиль, высоту бордюра, обустроить отвод воды», — отметил глава администрации города во время выезда на место в воскресенье, 11 июня.

По словам директора МУП «Пензадормост» Юрия Парастаева, на данный момент здесь задействовано две бригады: первая занимается установкой бордюра, другая после фрезерования укладывает выравнивающий слой.

Также мэр посетил улицу Московскую, где произошел провал асфальта.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Виктор Кувайцев поручил затампонировать его в целях безопасности во время проведения торжеств в честь Дня России и Дня города. Предполагается, что причину происшествия специалисты выясняют после 12 июня.
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