Дорога на улице Краснова в Пензе после ремонта должна стать образцовой — мэр ЖКХ

Пенза, 11 июня 2017. PenzaNews. Работы на улице Краснова, которые выполняются в рамках приоритетного проекта «Качественные и безопасные дороги», должны быть проведены на самом высоком уровне, так как на объекте трудятся специалисты МУП «Пензадормост». Такое мнение высказал мэр Виктор Кувайцев.

Фото: Penza-gorod.ru

«Этот объект, который ремонтирует наше муниципальное предприятие, отвечающее за состояние дорог, мостов и путепроводов, должен быть образцом исполнения контракта. Для этого нужно выдержать профиль, высоту бордюра, обустроить отвод воды», — отметил глава администрации города во время выезда на место в воскресенье, 11 июня.

По словам директора МУП «Пензадормост» Юрия Парастаева, на данный момент здесь задействовано две бригады: первая занимается установкой бордюра, другая после фрезерования укладывает выравнивающий слой.

Также мэр посетил улицу Московскую, где произошел провал асфальта.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, Виктор Кувайцев поручил затампонировать его в целях безопасности во время проведения торжеств в честь Дня России и Дня города. Предполагается, что причину происшествия специалисты выясняют после 12 июня.