Жилинспекция разобралась с двойными квитанциями в доме на улице Ульяновской в Пензе ЖКХ

Пенза, 20 июня 2017. PenzaNews. Госжилстройтехинспекция региона разобралась в ситуации, при которой жители многоквартирного дома №11 на улице Ульяновской в Пензе получили две квитанции за услуги ЖКХ за февраль 2017 года.

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Как сообщается на сайте ведомства, она стала следствием смены управляющей компании с ООО «МУП Октябрьского района» на МУП «Жилье-10» по обслуживанию жилого фонда.

Решение о внесении в реестр лицензий Пензенской области изменений, согласно которым деятельность по управлению этим домом осуществляет МУП «Жилье-10» по ОЖФ, было принято Госжилстройтехинспекцие региона 2 марта 2017 года.

Таким образом, до этой даты организация не имела права производить начисление платы за жилищно-коммунальные услуги.

По результатам проведенной проверки управляющей компании выдано предписание, в соответствии с которым она должна произвести перерасчет платы за услуги ЖКХ за февраль 2017 года и в дальнейшем не выставлять задолженности за этот период.

В отношении директора МУП «Жилье-10» по обслуживанию жилого фонда составлен административный протокол, который направлен в суд.