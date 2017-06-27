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В разрушающемся доме на улице Ударной в Пензе введут пропускной режим

08:28 | 27.06.2017 | ЖКХ

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Пенза, 27 июня 2017. PenzaNews. Жесткий пропускной режим должен быть организован в разрушающемся доме №35 на улице Ударной в Пензе. Такое поручение дал мэр Виктор Кувайцев в ходе совещания, состоявшегося в минувший понедельник, 26 июня.

В разрушающемся доме на улице Ударной в Пензе введут пропускной режим

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в подъезды необходимо пускать людей только по паспортам и наличию прописки, чтобы исключить случаи мародерства, так как срезание элементов теплоснабжения, изъятие пластиковых окон и других конструктивных элементов может привести к неконтролируемому обрушению дома.

«Надо встречаться с людьми, убеждать съехать. Это в их же интересах. Расселив дом, у нас будет ясная картина, сколько нужно квартир и какой площади. Тогда уже можно разрабатывать правовой механизм расселения дома по улице Ударной, 35, и предоставления им другой жилплощади», — добавил Виктор Кувайцев.

Как сообщил исполняющий обязанности главы администрации Октябрьского района Сергей Лобанкин, 45 проживающих не хотят освобождать комнаты по разным причинам.

Он отметил, что некоторых не смущает даже предстоящее отключение подачи воды, газа и электричества.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, более половины жильцов дома съехали.

«Некоторые воспользовались квартирами в маневренном фонде», — уточнили в администрации Пензы.
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