Мэр Пензы призвал горожан сообщать, где дороги ремонтируют не гранитным щебнем ЖКХ

Пенза, 7 июля 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев призвал жителей сообщать в администрацию Пензы о фактах ремонта дорог, при которых используется не гранитный щебень.

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«В ремонте в этом году мы применяем только гранитный щебень. Если где-то увидели другой, надо об этом обязательно сказать. Мы доступны для всех: позвоните в приемную, напишите в электронном виде о проблеме, и мы обязательно отреагируем и будем вам благодарны», — сказал он в ходе встречи с представителями общественности Ленинского района Пензы, состоявшейся в лицее №29 в минувший четверг, 6 июля.

По мнению Виктора Кувайцева, такой общественный контроль будет дисциплинировать дорожников.

Мэр пояснил, что за время реализации в Пензе федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» необходимо привести проезжие части в нормативное состояние.

«В этом году в первую очередь в программу были включены те дороги, которые наиболее загружены, и те, где длительное время не проводился ремонт. Поэтому мы планируем поэтапно — из года в год — дороги привести в хорошее состояние», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.