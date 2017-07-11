Газоснабжение ряда домов в Пензе и Бессоновском районе приостановят на время ремонта ЖКХ

Пенза, 11 июля 2017. PenzaNews. Газоснабжение некоторых домов в Пензе и Бессоновском районе будет на время приостановлено в связи с необходимостью проведения ремонтных работ специалистами компании «Метан».

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Так, в период с 10.00 до 16.00 вторника, 25 июля, отключение затронет абонентов, проживающих в Пензе по адресам: улица Мереняшева №№46, 48, 50, 50А, 52, 54, 54А, 56, 56А и 58.

В Бессоновском районе работы будут проводиться с 8.00 понедельника, 24 июля, до 16.30 среды, 26 июля.

В частности, временное отключение газа ждет жителей Ухтинки, дома которых расположены на следующих улицах: Рябиновая, Ухтинка, Южная, Пугачева, Овражная, Зеленая, Нагорная, Строительная и Ново-Западная.

Кроме того, оно затронет абонентов в поселке Десятая Артель — на улицах Лесной, Рабочей, Центральной и Сурской.