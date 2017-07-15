Мэр Пензы в субботу не застал рабочих на объекте компании «Т Плюс» ЖКХ

Пенза, 15 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев, который ранее уже неоднократно обращал внимание на необходимость работы по выходным представителей компании «Т Плюс» на объектах, непосредственно влияющих на обеспечение жителей коммунальными ресурсами, не застал специалистов в ходе выезда на улицу Пролетарскую в субботу, 15 июля.

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«Несмотря на то, что «Т Плюс» был предложен вариант оказания помощи посредством привлечения дополнительных бригад, работы на объекте стоят. Придомовая территория раскопана, затронуто парковочное пространство. Это доставляет определенные неудобства жителям. Необходимо рационально использовать световой день, вовремя выходить на работу», — отметил он.

Глава администрации Пензы поручил и.о. начальника управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Александру Дерябину проконтролировать выход бригад и отчитаться по этому вопросу.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также Виктор Кувайцев проконтролировал ход работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

В частности, он отметил, что на улице Калинина — между улицами Лермонтова и Свердлова — нанесена разметка, ведется ремонт тротуаров и асфальтирование съездов.

На улице Краснова осуществляется монтаж бордюрного камня и обустройство техполосы, на улице Свердлова — демонтаж старого бордюра и поднятие колодцев, а на улице Пушкина — асфальтирование дорожного полотна, ремонт колодцев, планировка газонов и уборка.