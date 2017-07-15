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Специалисты проверят качество асфальтобетона на улице Пушкина в Пензе

13:25 | 15.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 15 июля 2017. PenzaNews. Специалисты лаборатории Пензенского государственного университета архитектуры и строительства произвели отбор керна асфальтобетона на улице Пушкина, ремонт которой осуществляется в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Специалисты проверят качество асфальтобетона на улице Пушкина в Пензе

Фото: Penza-gorod.ru

«Окончательные результаты проверки будут после испытания образцов в лаборатории, но уже сейчас на месте мы убедились, что по толщине слоя все нормально, с небольшим запасом», — отметил мэр Пензы Виктор Кувайцев, который принял участие в инспекционном мероприятии, состоявшемся в субботу, 15 июля.

Участники выезда также ознакомились с заключением лаборатории по факту проведения экспертизы на других участках дороги на улице Пушкина. Все показатели соответствуют нормам.

«Реализуя этот важный проект, финансируемый бюджетами трех уровней, мы стараемся выполнять работы как можно лучше. Вот, например, асфальтобетонная смесь у нас чуть дороже обычной — щебеночно-мастичная с минеральными добавками. Это придает ей пластичность и оказывает положительное влияние на увеличение срока службы, особенно в наших суровых условиях», — пояснил Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба мэрии, глава администрации города распорядился завезти на участок новый грунт для обустройства газона.
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