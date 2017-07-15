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На северо-западной окраине Пензы намечено построить ливневую канализацию

13:41 | 15.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 15 июля 2017. PenzaNews. Сети ливневой канализации планируется построить на северо-западной окраине Пензы — вдоль автодороги на улице Новоселов.

На северо-западной окраине Пензы намечено построить ливневую канализацию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Заказчиком работ по прокладке трассы к участкам многоквартирных домов, расположенным севернее микрорайона №6 жилого района Заря-1, выступает управление капитального строительства города.

Подрядчик будет выбран по итогам электронного аукциона, объявленного на портале госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 20 млн. рублей.

Финансирование работ будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2020 годы».

На 2017 год оно предусмотрено в объеме около 14 млн. рублей, на 2018-й — свыше 6 млн. рублей.

Согласно требованиям заказчика, работы на объекте должны быть выполнены до 30 апреля будущего года.
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