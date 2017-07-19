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Мэр Пензы потребовал благоустроить территорию после ремонта теплосетей на улице Пушкина

10:44 | 19.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев потребовал начать работы по восстановлению благоустройства на улице Пушкина, где ранее была завершена замена теплосетей.

Мэр Пензы потребовал благоустроить территорию после ремонта теплосетей на улице Пушкина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Трубы заменили, нужно обязать подрядчика начать работы по восстановлению благоустройства», — сказал он в ходе обхода города в среду, 19 июля.

Глава администрации Пензы также обратил внимание на отсутствие данных о названии подрядной организации, датах начала и завершения работ на информационной табличке на месте разрытия на перекрестке улиц Плеханова и Пушкина.

Кроме того, Виктор Кувайцев оценил качество нового дорожного полотна на улице Пушкина напротив здания «Пензаэнерго», отремонтированного в рамках проекта «Безопасные качественные дороги».

Он отметил высокое качество выполненных работ и функциональную техническую дорожку со стороны газона в сквере, сообщает пресс-служба мэрии.
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