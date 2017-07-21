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Лидин, Семенов, Кувайцев и Климанов отправятся в Краснодар на форум «Единой России»

12:32 | 21.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Секретарь реготделения «Единой России», спикер Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, зампред регионального правительства Дмитрий Семенов, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава Заречного Олег Климанов примут участие в партийном форуме «Городская среда», который пройдет в Краснодаре в предстоящий понедельник, 24 июля.

Лидин, Семенов, Кувайцев и Климанов отправятся в Краснодар на форум «Единой России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что мероприятие объединит около 1 тыс. человек — координаторов федеральных партпроектов «Единой России», представителей власти разных уровней, экспертов, а также руководители конструкторских и дизайнерских бюро.

Работа будет организована в формате четырех дискуссионных площадок — «Комфортный двор», «Городские общественные пространства», «Благоустройство малых городов», «Городская среда: стандарты и индекс качества».

Во второй половине дня состоится пленарное заседание, по итогам которого будет принята резолюция, сообщает пресс-служба реготделения партии.
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