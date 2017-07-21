Лидин, Семенов, Кувайцев и Климанов отправятся в Краснодар на форум «Единой России» ЖКХ

Пенза, 21 июля 2017. PenzaNews. Секретарь реготделения «Единой России», спикер Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, зампред регионального правительства Дмитрий Семенов, мэр Пензы Виктор Кувайцев и глава Заречного Олег Климанов примут участие в партийном форуме «Городская среда», который пройдет в Краснодаре в предстоящий понедельник, 24 июля.

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Ожидается, что мероприятие объединит около 1 тыс. человек — координаторов федеральных партпроектов «Единой России», представителей власти разных уровней, экспертов, а также руководители конструкторских и дизайнерских бюро.

Работа будет организована в формате четырех дискуссионных площадок — «Комфортный двор», «Городские общественные пространства», «Благоустройство малых городов», «Городская среда: стандарты и индекс качества».

Во второй половине дня состоится пленарное заседание, по итогам которого будет принята резолюция, сообщает пресс-служба реготделения партии.