Во дворе на улице Антонова в Пензе начали устанавливать бордюрный камень ЖКХ

Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Рабочие начали устанавливать бордюрный камень во дворе, соединяющем дома №5 и №17А на улице Антонова в Пензе, который включен в программу «Формирование современной городской среды».

Фото: Penza-gorod.ru

Также представители подрядной компании снимают старое асфальтовое покрытие.

Ход работ оценил исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ Пензы Михаил Глушков.

Он обратил внимание на то, что стенд с утвержденной схемой благоустройства до настоящего времени не установлен. Планируется, что он будет размещен во дворе в течение суток.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в рамках благоустройства двора предусмотрено асфальтирование проезжей части, обустройство парковки, а также пешеходной дорожки. Кроме того, по инициативе жителей будет оборудована новая детская площадка, на которой установят игровые элементы, а также тренажеры и спортивное оборудование.