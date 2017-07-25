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Во дворе на улице Антонова в Пензе начали устанавливать бордюрный камень

17:21 | 25.07.2017 | ЖКХ

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Пенза, 25 июля 2017. PenzaNews. Рабочие начали устанавливать бордюрный камень во дворе, соединяющем дома №5 и №17А на улице Антонова в Пензе, который включен в программу «Формирование современной городской среды».

Во дворе на улице Антонова в Пензе начали устанавливать бордюрный камень

Фото: Penza-gorod.ru

Также представители подрядной компании снимают старое асфальтовое покрытие.

Ход работ оценил исполняющий обязанности начальника управления ЖКХ Пензы Михаил Глушков.

Он обратил внимание на то, что стенд с утвержденной схемой благоустройства до настоящего времени не установлен. Планируется, что он будет размещен во дворе в течение суток.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в рамках благоустройства двора предусмотрено асфальтирование проезжей части, обустройство парковки, а также пешеходной дорожки. Кроме того, по инициативе жителей будет оборудована новая детская площадка, на которой установят игровые элементы, а также тренажеры и спортивное оборудование.
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