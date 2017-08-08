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В Пензе МУП оштрафован за грязные подъезды в доме

09:08 | 08.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 8 августа 2017. PenzaNews. Наказание в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей назначено МУП «Жилье-22» по ОЖФ за грязные подъезды в доме №4 на улице Фабричной в Пензе.

В Пензе МУП оштрафован за грязные подъезды в доме

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«16 мая в ходе осмотра были выявлены нарушения требований санитарного законодательства — лестничные клетки и пролеты в подъездах были сильно загрязнены. В частности, на стенах находилась пыль, на полу — грязь, в том числе испражнения животных», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что постановлением судьи Первомайского районного суда Пензы МУП «Жилье-22» по ОЖФ признано виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта».
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