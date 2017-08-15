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Виктор Кувайцев потребовал вести ремонт теплосетей в Пензе без выходных

08:32 | 15.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 15 августа 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил директору МКП «Теплоснабжение города Пензы» Михаилу Кудимову обеспечить беспрерывную работу по ремонту теплосетей.

Виктор Кувайцев потребовал вести ремонт теплосетей в Пензе без выходных

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Скорректируйте график выхода бригад, чтобы ремонт велся ежедневно, без выходных», — сказал глава администрации Пензы в ходе совещания, состоявшегося в минувший понедельник, 14 августа.

Также он обратил внимание на то, что часть участков, где ведутся работы, не выгорожена, а на информационных щитах нет данных о сроках окончания работ и контактных данных.

«В оперативном порядке исправьте ситуацию», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Михаил Кудимов пояснил, что в настоящее время на контроле МКП «Теплоснабжение города Пензы» находится 78 объектов.

«На 55 ведется подготовка под асфальтирование, остальные — в работе», — цитирует Михаила Кудимова пресс-служба мэрии.
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