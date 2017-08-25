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В Пензе на вырубку аварийных деревьев направят около 500 тыс. рублей

13:25 | 25.08.2017 | ЖКХ

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Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Около 500 тыс. рублей будет направлено из бюджета Пензы на вырубку аварийных деревьев. Соответствующие изменения внесены в бюджет города на 36-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 25 августа.

В Пензе на вырубку аварийных деревьев направят около 500 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Комментируя предлагаемые изменения, и.о. начальника финансового управления Пензы Ирина Юрлова сообщила, что 18,2 млн. рублей намечено выделить на оплату предъявленных исполнительных листов.

«421 тыс. [рублей] — на перевод многоквартирного дома №7 на улице Пархоменко на индивидуальное отопление, 100 тыс. — на демонтаж рекламных конструкций», — добавила она.

Ирина Юрлова пояснила, что еще 658 тыс. рублей предлагается заложить на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию нежилого здания по улице Рылеева, 1А.

В итоге депутаты поддержали внесение соответствующих изменений в бюджет города.
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