В Пензе на вырубку аварийных деревьев направят около 500 тыс. рублей ЖКХ

Пенза, 25 августа 2017. PenzaNews. Около 500 тыс. рублей будет направлено из бюджета Пензы на вырубку аварийных деревьев. Соответствующие изменения внесены в бюджет города на 36-й очередной сессии гордумы, состоявшейся в пятницу, 25 августа.

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Комментируя предлагаемые изменения, и.о. начальника финансового управления Пензы Ирина Юрлова сообщила, что 18,2 млн. рублей намечено выделить на оплату предъявленных исполнительных листов.

«421 тыс. [рублей] — на перевод многоквартирного дома №7 на улице Пархоменко на индивидуальное отопление, 100 тыс. — на демонтаж рекламных конструкций», — добавила она.

Ирина Юрлова пояснила, что еще 658 тыс. рублей предлагается заложить на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию нежилого здания по улице Рылеева, 1А.

В итоге депутаты поддержали внесение соответствующих изменений в бюджет города.