Виктор Кувайцев предложил сменить подрядчика по ремонту теплосетей на улице Пушкина ЖКХ

Пенза, 5 сентября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев предложил директору филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Александру Суслову рассмотреть вопрос о смене подрядчика, занимающегося ремонтом теплосетей на улице Пушкина.

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По словам Александра Суслова, работы на данном объекте являются на сегодняшний день основной болевой точкой.

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Ремонт теплосетей на улице Пушкина

«Если по улице Чкалова, проспекту Победы и другим участкам работы идут по плану, то на улице Пушкина подводит подрядчик, ремонт ведется в низком темпе», — пояснил он в ходе совещания в мэрии во вторник, 5 сентября.

В свою очередь Виктор Кувайцев обратил внимание руководителя ресорсоснабжающей организации на ранее заявленные сроки.

«Чтобы успеть к 25 сентября завершить объемы на этом объекте, по возможности меняйте подрядную организацию, привлекайте дополнительные бригады, закрепите ответственных лиц и два раза в день — утром и вечером — проверяйте проблемный участок», — цитирует мэра пресс-служба администрации Пензы.