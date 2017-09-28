18:26:09 Четверг, 28 сентября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Жителям малоэтажных домов Пензы компенсируют 20% платы за отопление

14:23 | 28.09.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 28 сентября 2017. PenzaNews. Жители Пензы, проживающие в одно- и двухэтажных домах или зданиях блокированной застройки, обогреваемых теплоснабжающими организациями, чей тариф превышает средневзвешенный по городу, смогут получить компенсацию 20% затрат на отопление. Такое решение принято в ходе 37-й очередной сессии гордумы в четверг, 28 сентября.

Жителям малоэтажных домов Пензы компенсируют 20% платы за отопление

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Заместитель главы администрации Пензы по городскому хозяйству Юрий Ильин пояснил, что в большинстве из этих домов невозможно установить приборы учета.

«Таких домов у нас по городу 119 всего, однако имеются дома, у которых тариф на тепловую энергию превышает средневзвешенный тариф по Пензе — их 75. Именно для таких домов — 75 из 119 — предлагается установить эту меру дополнительной социальной поддержки», — сказал он.

По словам вице-мэра, эти строения отапливаются АО «Пензтеплоснабжение», ОАО «Энергоснабжающее предприятие» и ООО «ГКС Энерго».

«Общая сумма затрат в настоящий момент, которая потребуется по отопительному сезону с октября 2017 года по апрель 2018 года, это 2 млн. 66 тыс. рублей из бюджета города Пензы», — отметил Юрий Ильин.

Он отметил, что таким образом фактическая плата для получателей меры соцподдержки станет такой же, как у жителей пяти–девятиэтажных домов

Согласно проекту решения, оно вступает в силу с 1 октября.
Актуальное
Читайте также
В Пензе предложили снести недостроенное здание, где год назад погиб школьник Пензенских дружинников планируется чаще привлекать к работе на улицах
На ликвидацию свалки в Заре выделено почти 2 млн. рублей из бюджета Пензы В Пензе двое жителей Ульяновска попались на краже жвачки
Пензенское МЧС и реготделение «Опоры России» договорились о сотрудничестве Депутаты гордумы призвали «Т Плюс» компенсировать пензенцам доставленные неудобства
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама