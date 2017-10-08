Белозерцев посетил военный городок, благоустройство которого обойдется в 200 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 8 октября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев осмотрел территорию военного городка в районе Западной поляны в Пензе, на благоустройство которого из федерального бюджета выделено 193 млн. рублей, а филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева планирует добавить к этой сумме собственные средства на часть работ по ландшафтному дизайну.

Фото: Pnzreg.ru

«Я дам поручение — вам подскажут, как сделать так, чтобы все красиво смотрелось: как деревья кронировать аккуратно, газоны выровнять. Чтобы не получилось так, что мы большой объем работ выполним, а какие-то мелкие штрихи все испортят», — сказал глава региона, обращаясь к начальнику Пензенского артиллерийского инженерного института Александру Цаплюку, которому он предложил воспользоваться помощью главного архитектора области Леонида Иоффе.

Иван Белозерцев также обратил внимание на необходимость обустройства стоков для воды вдоль асфальтовых дорожек, поскольку по проекту благоустройства прокладка ливневой канализации предусмотрена не на всей территории военного городка.

Говоря о запланированных работах, в числе которых — замена световых опор, ограждений и ворот территории вуза, асфальтировка дорог, обновление бордюрного камня, обустройство пешеходных дорожек, мощение тротуаров плиткой, облицовка керамогранитом постаментов памятников и установка малых архитектурных форм, губернатор отметил, что объем работ внушительный.

«Это достаточно большой объем работ. Главная задача — выполнить их качественно и в срок», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства региона.

Согласно официальному порталу госзакупок, электронный аукцион по выбору подрядчика на выполнение работ по благоустройству территории военного городка в Пензе был объявлен в июле 2017 года.

В результате начальная (максимальная) цена была снижена со 194 млн. рублей до 193 млн. 30 тыс. рублей. Контракт был заключен с ООО «Автодорога».

Работы должны быть завершены до 1 декабря 2017 года.