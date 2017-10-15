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Мэр Пензы возмущен, что улицу Пушкина после ремонта сетей так и не привели в порядок

09:31 | 15.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 15 октября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев возмущен тем фактом, что участок на улице Пушкина, где был выполнен капитальный ремонт теплосетей, до сих пор не приведен в порядок.

Мэр Пензы возмущен, что улицу Пушкина после ремонта сетей так и не привели в порядок

Фото: Penza-gorod.ru

«Погодные условия ухудшаются. Если в ближайшее время не приложить максимум усилий для восстановления благоустройства, потом будет поздно. Идет дождь, грунт размывает, у людей под ногами грязь», — отметил он по итогам осмотра территории в воскресенье, 15 октября.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, за данный участок отвечает Мордовский филиал ПАО «Т Плюс», представителям которого предстоит восстановить благоустройство на семи объектах.

По итогам утреннего обхода Виктор Кувайцев поручил исполняющему обязанности директора департамента ЖКХ Пензы Денису Леонтьеву стимулировать ресурсоснабжающую компанию к выполнению своих обязательств.
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