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Мэр Пензы предложил привлекать жителей к приемке дворов после благоустройства

09:12 | 21.10.2017 | ЖКХ

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Пенза, 21 октября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев предложил привлекать жителей к приемке дворовых территорий, на которых выполнялись работы по благоустройству в рамках программы «Формирование современной городской среды».

Мэр Пензы предложил привлекать жителей к приемке дворов после благоустройства

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мы отмечаем положительную тенденцию ― жители стали активнее интересоваться развитием придомовых территорий. При выполнении программы учитывались пожелания горожан. Жители следили за процессом ремонта. Надеюсь, что собственники будут поддерживать порядок во дворах», ― сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в субботу, 21 октября.

В свою очередь начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин сообщил, что основные завершены на всех 35 объектах.

«Подрядные организации устанавливают лавочки, урны, а также детские игровые комплексы. В среднем по дворовым территориям процент готовности составляет 94%. Управлением [ЖКХ Пензы] ведется приемка работ в рамках заключенных муниципальных контрактов», ― цитирует Андрея Гришина пресс-служба администрации города.
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