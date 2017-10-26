Алексей Миллер и Иван Белозерцев в Москве обсудили газификацию Пензенской области ЖКХ

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Иван Белозерцев обсудили газификацию Пензенской области в ходе встречи, состоявшейся в Москве в минувшую среду, 25 октября.

Фото: Gazprom.ru

В ходе беседы было отмечено, что эффективная совместная работа позволила довести уровень газификации Пензенской области до 97%, тогда как в среднем по России этот показатель составляет 67,2%.

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Алексей Миллер и Иван Белозерцев также обсудили вопросы снижения задолженности потребителей за газ.

По словам губернатора, в Пензенской области в 2017 году долги, основная часть которых приходится на теплоснабжающие организации, удалось уменьшить более чем на 58 млн. рублей.

«Мы уделяем этой теме особое внимание, работаем персонально с каждым потребителем газа», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.

За последние 10 лет в Пензенской области построено 13 межпоселковых газопроводов протяженностью около 173 км. Общий объем инвестиций составил 1,18 млрд. рублей.

В настоящее время продолжается строительство четырех новых газопроводов в Пензе — на улицах Долгорукова и Клары Цеткин, к району Междуречье, поселку Нефтяник и микрорайону Заря.

Также ведется проектирование трех газопроводов к жилым территориям и промышленным объектам.