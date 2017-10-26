12:06:57 Четверг, 26 октября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Алексей Миллер и Иван Белозерцев в Москве обсудили газификацию Пензенской области

09:24 | 26.10.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 26 октября 2017. PenzaNews. Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Иван Белозерцев обсудили газификацию Пензенской области в ходе встречи, состоявшейся в Москве в минувшую среду, 25 октября.

Алексей Миллер и Иван Белозерцев в Москве обсудили газификацию Пензенской области

Фото: Gazprom.ru

В ходе беседы было отмечено, что эффективная совместная работа позволила довести уровень газификации Пензенской области до 97%, тогда как в среднем по России этот показатель составляет 67,2%.

Читайте также

Утверждена программа «Газификация Пензенской области на 2017–2021 годы»

Алексей Миллер и Иван Белозерцев также обсудили вопросы снижения задолженности потребителей за газ.

По словам губернатора, в Пензенской области в 2017 году долги, основная часть которых приходится на теплоснабжающие организации, удалось уменьшить более чем на 58 млн. рублей.

«Мы уделяем этой теме особое внимание, работаем персонально с каждым потребителем газа», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.

За последние 10 лет в Пензенской области построено 13 межпоселковых газопроводов протяженностью около 173 км. Общий объем инвестиций составил 1,18 млрд. рублей.

В настоящее время продолжается строительство четырех новых газопроводов в Пензе — на улицах Долгорукова и Клары Цеткин, к району Междуречье, поселку Нефтяник и микрорайону Заря.

Также ведется проектирование трех газопроводов к жилым территориям и промышленным объектам.
Актуальное
Читайте также
В Пензенской области за сутки в ДТП пострадали четверо пешеходов Пензенские футболистки в составе сборной готовятся к участию в Юношеских олимпийских играх
В Пензенской области за октябрь отгружено почти 450 вагонов зерна Оскорбивший полицейских в Краснодарском крае пензенец оштрафован на 15 тыс. рублей
Банку «Кузнецкий» исполнилось 27 лет Дальнобойщики из Алтайского края предстанут перед судом за грабеж в Пензенской области
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама