Для ликвидации скопления воды на улице Чаадаева в Пензе направят дополнительную технику ЖКХ

Пенза, 29 октября 2017. PenzaNews. Дополнительная техника муниципального унитарного предприятия по очистке города будет направлена на ликвидацию скопления воды на улице Чаадаева в Пензе, где последствия дождя уже устраняют работники МУП «Пензадормост».

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Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев проверил организацию работ по уборке воды с дорог города в воскресенье, 29 октября.

Необходимость привлечения дополнительной техники возникла в связи с тем, что этот участок в настоящий момент является наиболее проблемным. Также сотрудники МУП «Пензадормост» устраняют последствия обильных осадков на улицах Дружбы и Измайлова.

Мэр дал поручение начальнику управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Пензы Алексею Михайлову держать данную ситуацию на строгом контроле.

«Нельзя допускать скопления воды на дорожном полотне. Нужно помнить, что она разрушительно влияет на состояние дорог, а для нас важно сохранить их качество. Не менее важно предупредить появление подтопления объектов жилищного хозяйства», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба администрации Пензы.