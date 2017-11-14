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Мэр Пензы потребовал разобраться с долгами перед энергетическими компаниями

14:24 | 14.11.2017 | ЖКХ

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Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил ответственным лицам провести работу с ресурсоснабжающими организациями, накопившими долги перед энергетическими компаниями.

Мэр Пензы потребовал разобраться с долгами перед энергетическими компаниями. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Также он потребовал держать на особом контроле вопрос восстановления благоустройства в местах проведения земляных работ.

Отдельное внимание мэр обратил на ненадлежащий вид тех территорий, на которых ранее устранили аварийные порывы.

«В этом году проделана огромная работа по ремонту городских дорог в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Нам бы хотелось, чтобы вы с уважением относились к труду дорожников и жителям города, восстанавливали участки на автомагистралях после проведения земляных работ добросовестно», — сказал мэр, обращаясь к руководителям ресурсоснабжающих организаций в ходе совещания, состоявшегося в администрации Пензы во вторник, 14 ноября.

«Вы должны выполнять свою работу вовремя и делать это качественно», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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