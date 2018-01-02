Последствия утечки на водопроводе на улице Пушанина в Пензе ликвидированы ЖКХ

Пенза, 2 января 2018. PenzaNews. Специалисты организации «Горводоканал» устранили последствия утечки на водопроводе диаметром 400 мм у дома №8 на улице Пушанина в Пензе, из-за которой 20 жилых домов и два детсада были отключены от холодного водоснабжения, а еще 12 — от горячего. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: Penza-gorod.ru

«Аварийные службы «Горводоканала» приступили к работе в 22.00 понедельника, 1 января. К полуночи место утечки было определено — из-за движения грунтов треснул фланец у чугунной трубы. В течение 4 часов поврежденная часть была вырезана и произведена ее замена. В настоящее время все системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме, вода поступила в дома», — сказали в мэрии.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев выразил благодарность работникам аварийной службы за оперативность и профессионализм.

«Конечно в ночь, в праздничное время, особенно трудно работать. Тем не менее, утечка была оперативно обнаружена и устранена. Спасибо всем работникам аварийных служб, всем, кто стоит на страже спокойствия и порядка, чтобы пензенцы могли спокойно отдохнуть и хорошо провести праздничные дни», — отметил он.