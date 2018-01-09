Пензенский губернатор запросил данные о расходах на содержание дорог в праздники ЖКХ

Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил начальнику управления по контролю за исполнением управленческих решений правительства Пензенской области Игорю Пензину обобщить информацию о расходах на содержание дорог в прошедшие праздничные дни.

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«За последние две недели запросите как руководитель контрольного управления в министерстве дорожного хозяйства [Пензенской области] объем выполненных работ по содержанию дорог», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве во вторник, 9 января.

Иван Белозерцев также предложил сопоставить полученные сведения об объемах израсходованной песко-соляной смеси с данными о фактической погоде в том или ином районе.

«Три дня Вам срока», — добавил глава региона.