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Пензенский губернатор запросил данные о расходах на содержание дорог в праздники

10:57 | 09.01.2018 | ЖКХ

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Пенза, 9 января 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил начальнику управления по контролю за исполнением управленческих решений правительства Пензенской области Игорю Пензину обобщить информацию о расходах на содержание дорог в прошедшие праздничные дни.

Пензенский губернатор запросил данные о расходах на содержание дорог в праздники

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«За последние две недели запросите как руководитель контрольного управления в министерстве дорожного хозяйства [Пензенской области] объем выполненных работ по содержанию дорог», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в региональном правительстве во вторник, 9 января.

Иван Белозерцев также предложил сопоставить полученные сведения об объемах израсходованной песко-соляной смеси с данными о фактической погоде в том или ином районе.

«Три дня Вам срока», — добавил глава региона.
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