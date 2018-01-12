Прокуратура разобралась в ситуации с отключением тепла в здании пензенского ЗАГСа ЖКХ

Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы признала временное отключение теплоснабжения в жилом многоквартирном доме №30 на улице Кирова, на первом этаже которого располагается территориальный отдел ЗАГС, нарушением прав потребителей.

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«Проверка показала, что поставка тепловой энергии для отопления жилого дома и здания отдела ЗАГСа по указанному адресу с 2007 году осуществлялась по договору между МКП «Теплоснабжение города Пензы» и ООО «Гипромаш». 16 ноября 2017 года муниципальное предприятие уведомило вторую сторону о расторжении договора с 1 декабря. Однако 29 ноября представителями этих организаций и ПАО «Т Плюс» было подписано трехстороннее дополнительное соглашение к договору, согласно которому право требования поставки тепловой энергии в горячей воде перешло от МКП к ПАО «Т Плюс», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что, несмотря на данное соглашение, 1 декабря компания «Гипромаш» самовольно и безосновательно отключила многоквартирный жилой дом от теплоснабжения, что существенно нарушило права конечных потребителей.

«Через несколько часов подача тепла была возобновлена», — отметила собеседница агентства.

Светлана Артамонова пояснила, что по результатам проверки было внесено представление об устранении нарушений в адрес руководства организации «Гипромаш» и направлена информация в Госжилстройтехинспекцию для привлечения виновных лиц к ответственности.