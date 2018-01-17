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Чиновники из Пензы выехали в Тархово после жалоб жителей на едкий дым со свалки

13:09 | 17.01.2018 | ЖКХ

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Белинский, 17 января 2018. PenzaNews. Сотрудники управления ЖКХ и гражданской защиты населения Пензенской области совершили рабочий выезд в село Тархово Белинского района после жалоб местных жителей на едкий дым, который распространяется со стороны площадки для временного хранения ТБО.

Чиновники из Пензы выехали в Тархово после жалоб жителей на едкий дым со свалки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе выезда рабочей группы было установлено, что возгорание твердых бытовых отходов происходит в результате выхода на поверхность биогаза, который образуется в недрах свалки», — прокомментировали итоги проверки в пресс-службе управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

В ведомстве добавили, что администрации Белинского района рекомендовано принять меры по локализации возгорания.
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