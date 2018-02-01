Аварийность на теплосетях в Пензе снизилась — Андрей Ванин ЖКХ

Пенза, 1 февраля 2018. PenzaNews. Аварийность на теплосетях в Пензе удалось значительно снизить благодаря проведенной в 2017 году работе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин.

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«В тепловых сетях основные показатели — порывы, перерывы в теплоснабжении и утечки теплоносителя. По большому счету, утечки теплоносителя свидетельствуют о том, что тепловые сети изношены», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что существует норматив подпитки, который для ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и котельной «Арбеково» в Пензе в сумме составляет чуть более 300 тонн в час.

«В 2016 году было 524 тонны в час. Мы очень хорошо занимались подготовкой, и в настоящее время подпитка по всем трем источникам — 361 тонна, практически нормативная», — отметил главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс».

Андрей Ванин добавил, что меры по снижению подпитки предпринимаются не только в подготовительный период, но и в отопительный — при температуре около 0°С работы продолжаются, потому что отключенные дома могут, по его словам, довольно длительное время сохранять комфортную температуру в помещениях.

«То, что утекает теплоноситель, приводит к дальнейшему разрушению системы теплоснабжения — мокнет изоляция, происходят тепловые потери, ржавеют трубы. Находя какой-то дефект в отопительный сезон, мы его устраняем, потому что заботимся о системе теплоснабжения города в целом», — сказал он.

Андрей Ванин сообщил, что в ближайшее время в теплоноситель планируется добавить безвредный пищевой краситель: на фоне белого снега сразу станут видны места утечек либо парения из тепломагистралей.

Он напомнил, что в предыдущие годы в летний период устранялось около 80 дефектов в месяц, а в 2017-м — уже 120–150.

По словам главного инженера, данная работа напрямую отражалась и на аварийности в отопительный сезон — в прошлые годы в месяц было около 100 повреждений на сетях, доставлявших дискомфорт потребителям, а в 2017-м этот показатель снизился в несколько раз.

Андрей Ванин уточнил, что в текущем отопительном сезоне зафиксированы следующие цифры: октябрь — 52 повреждения, ноябрь — 7, декабрь — 14.

«Результат налицо, и мы планируем двигаться дальше», — подчеркнул собеседник агентства.