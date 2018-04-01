Мэр Пензы призвал активизировать работы по уборке снега ЖКХ

Пенза, 1 апреля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал ответственные предприятия и службы активизировать работы по уборке и вывозу снега с улиц города.

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Особое внимание он потребовал уделить пешеходным зонам.

Мэр также поручил главам администраций районов Пензы организовать работу управляющих компаний во дворах.

«Мы провели большую работу по очистке ливнеприемных колодцев. Сейчас идет мокрый плотный снег, который, если его вовремя не убрать, может снова забить решетки. По метеопрогнозам, после обеда возможен дождь, поэтому нужно приложить все усилия, чтобы не допустить массовых подтоплений», — сказал Виктор Кувайцев.

Кроме того, он распорядился навести порядок на Привокзальной площади, сообщает пресс-служба мэрии.