Около детсада №96 в Пензе установят дополнительные фонари ЖКХ

Пенза, 18 апреля 2018. PenzaNews. Установка пяти фонарей планируется около детского сада №96 «Колокольчик» на улице Набережной реки Мойки в Пензе. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин в ходе выездного совещания с мэром Виктором Кувайцевым по обращениям граждан.

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Затем участники совещания посетили территорию гимназии №1, фасад которой нуждается в ремонте.

По информации начальника управления образования города Юрия Голодяева, в 2018 году на эти цели, а также на замену канализации и оконных блоков учреждения предусмотрено 7 млн. рублей, готовится документация для проведения аукциона.

Глава администрации Пензы совместно с чиновниками также посетил территорию ДЮСШ №4 на проспекте Строителей, которая нуждается в асфальтировке.

Председатель комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы Владислав Чесноков доложил Виктору Кувайцеву, что работы запланированы на III квартал, сообщает пресс-служба мэрии.