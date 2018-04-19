В Пензе представлен проект развития квартала в районе улицы Куйбышева ЖКХ

Пенза, 19 апреля 2018. PenzaNews. Обсуждение перспектив развития внутриквартальной территории, ограниченной улицами Чкалова, Лермонтова и Куйбышева в Пензе, стало главной темой рабочего совещания, которое провел мэр Виктор Кувайцев в четверг, 19 апреля.

Фото: Penza-gorod.ru

В нем приняли участие пензенский архитектор Александр Бреусов, генеральный директор ООО «Гарант-Строй-Заказ» Дмитрий Денисов и представители власти.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, проектом предусмотрено на свободном земельном участке, который имеется на территории квартала, строительство жилого дома, куда могут переехать люди из старых строений, расположенных поблизости.

«Преимущества, которые выделяют проектировщики: жители остаются на обжитом месте, территория благоустраивается в современном стиле, застройка уплотняется, за счет чего исключается возможность точечной застройки», — отметили в городской администрации.

По мнению Виктора Кувайцева, данное предложение является своевременным, поскольку срок эксплуатации отдельных жилых домов, в том числе панельных, подходит к концу.

По итогам обсуждения было принято решение представить проект членам градостроительного совета, а затем — губернатору Ивану Белозерцеву.