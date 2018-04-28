Мэр Пензы призвал заниматься благоустройством, несмотря на непогоду ЖКХ

Пенза, 28 апреля 2018. PenzaNews. Работы по благоустройству городских территорий в Пензе после зимы необходимо продолжать, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Такое мнение высказал мэр Виктор Кувайцев.

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«Впереди праздник, и мы должны сделать все необходимое, чтобы город имел достойный вид», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в субботу, 28 апреля.

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Виктор Кувайцев сообщил, что общегородской субботник, который пришлось отменить из-за дождя, перенесен на следующую неделю.

В числе работ, которые следует провести в первую очередь, глава администрации Пензы назвал покраску военной техники, установленной в районе проспекта Победы.

«Нужно покрасить ограждения и побелить деревья вдоль городских магистралей. Особое внимание следует уделить территориям, прилегающим к монументу трудовой и боевой славы на проспекте Победы. Все работы [нужно] завершить до 1 мая», — добавил он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также Виктор Кувайцев поручил составить план-график работ по восстановлению ограждений.