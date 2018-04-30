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В Пензе восстановлена подача горячей воды в больницу №6 и баню

08:32 | 30.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 30 апреля 2018. PenzaNews. Горячее водоснабжение пензенской городской клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина и бани №7 восстановлено утром в понедельник, 30 апреля, после аварии на сетях компании «Т Плюс». Об этом сообщил начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Алексей Михайлов.

В Пензе восстановлена подача горячей воды в больницу №6 и баню. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он пояснил, что подача возобновлена в 4.00 после работ по замене поврежденного участка.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в настоящее время в Пензе все потребители получают горячую воду.

Порыв произошел на сетях на пересечении улиц Рахманинова и Стасова в субботу, 28 апреля. Из-за него без горячей воды осталась городская клиническая больница №6 имени Г.А. Захарьина и баня №7.

Мэр Виктор Кувайцев призвал сделать все необходимое, чтобы последствия аварии были устранены в воскресенье, 29 апреля.

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