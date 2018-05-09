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В Пензе планируется актуализировать схему теплоснабжения

12:26 | 09.05.2018 | ЖКХ

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Пенза, 9 мая 2018. PenzaNews. Управление ЖКХ Пензы объявило открытый конкурс на выполнение научно-исследовательской работы по актуализации схемы теплоснабжения Пензы на период до 2034 года.

В Пензе планируется актуализировать схему теплоснабжения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 1,5 млн. рублей. Финансирование предусмотрено муниципальной программой «Модернизация, развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство города Пензы на 2015–2020 годы».

Предполагается, что работы будут выполнены в три этапа.

До 1 сентября 2018 года необходимо представить заказчику проект актуализированной схемы теплоснабжения города, не позднее 10 октября — защитить его на публичных слушаниях, а до 30 ноября — согласовать актуализированную схему в Минэнерго России.

Заявки, поданные в рамках конкурса, будут рассмотрены 1 июня.

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