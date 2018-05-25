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Туктаров готов забрать назад слова о том, что теплосети Пензы прошли точку невозврата

13:13 | 25.05.2018 | ЖКХ

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Пенза, 25 мая 2018. PenzaNews. Глава фракции ЛДПР в Пензенской городской думе шестого созыва Жиганша Туктаров готов забрать назад свои слова о том, что система теплоснабжения Пензы прошла точку невозврата.

Туктаров готов забрать назад слова о том, что теплосети Пензы прошли точку невозврата

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я еще в пятом созыве заявил о том, что город прошел точку невозврата по сетям, но сейчас […] у нас количество разрывов меньше. Выходит, город работает в правильном направлении. По-видимому, мне придется рано или поздно забрать свои слова по поводу того, что город прошел точку невозврата. Мы можем смотреть в глаза своим избирателям», — сказал депутат в ходе 45-й очередной сессии гордумы после доклада начальника управления ЖКХ Пензы Андрея Гришина об итогах отопительного сезона.

По мнению Жиганши Туктарова, работа по приведению теплосетей в нормативное состояние дает основание рассчитывать, что жители Пензы будущей зимой не замерзнут.

«Спасибо за работу», — сказал он, обращаясь к ответственным чиновникам и представителям профильных организаций.

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