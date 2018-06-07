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В Пензенской области отменен режим повышенной готовности, который вводили из-за паводка

08:50 | 07.06.2018 | ЖКХ

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Пенза, 7 июня 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев подписал распоряжение об отмене режима повышенной готовности в Пензенской области в связи с завершением опасного сезона, вызванного прохождением весеннего паводка 2018 года.

В Пензенской области отменен режим повышенной готовности, который вводили из-за паводка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Таким образом, распоряжение от 2 апреля о введении данного режима признано утратившим силу.

Документ вступает в силу со дня его подписания.

Фоторепортаж

Половодье в Мичуринском

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в текущем году ход прохождения паводка в Пензенской области обусловило промерзание почвы на глубину до двух метров. В середине апреля из-за подъема воды в реках выше критических отметок произошло подтопление свыше 2 тыс. домов в 34 населенных пунктах на территории 14 муниципальных районов.

В шести районах — Сердобском, Нижнеломовском, Мокшанском, Каменском, Иссинском и Пензенском — был введен режим чрезвычайной ситуации.

Ликвидировать последствия ЧС помогали специалисты Волжского спасательного центра.

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