Из бюджета Пензенской области направят 20 млн. рублей на подготовку к зиме ЖКХ

Пенза, 13 июля 2018. PenzaNews. Дотация в размере 20 млн. рублей будет выделена на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Пензенской области для подготовки к зиме.

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Соответствующие изменения внесены в закон «О бюджете Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» в ходе 10-й внеочередной сессии Законодательного собрания региона в пятницу, 13 июля.

Вместе с тем на сайте администрации Пензы размещена информация о том, что вся сумма будет направлена областному центру.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 4 июля в ходе совещания в мэрии глава администрации Пензы Виктор Кувайцев заявил, что город изыскивает денежные средства для обеспечения деятельности МКП «Теплоснабжение города Пензы».

К началу второго полугодия 2018 года задолженность муниципального предприятия перед группой «Т Плюс» достигла 1,4 млрд. рублей, что составляет почти 80% от суммы долга всех категорий потребителей за тепловую энергию.